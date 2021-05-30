Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов

Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя ученые создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьезно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несет создание межвидовых гибридов?

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