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Мы все умрем. Но это не точно
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Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов

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Sputnik Молдова
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Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Подкасты
Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов

Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя ученые создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьезно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несет создание межвидовых гибридов?

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