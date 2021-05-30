Межвидовое скрещивание: зачем соединять организмы разных видов
Селекционеры скрестили осла и кобылу, чтобы получить мула. Несколько тысячелетий спустя ученые создали эмбрион-химеру человека и обезьяны. Когда наука свернула не туда?! А если серьезно: зачем проводить такие эксперименты? Может ли это существо "родиться" и вырасти? Какую пользу несет создание межвидовых гибридов?
Хотя последние статистические данные показывают, что количество новых случаев заражения COVID-19 сокращается, эти цифры фактически не отражают реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. Так считает эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.