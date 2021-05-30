Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое "жестовый эсперанто"? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.
Хотя последние статистические данные показывают, что количество новых случаев заражения COVID-19 сокращается, эти цифры фактически не отражают реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. Так считает эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.