Как "говорить" с закрытым ртом: русский жестовый язык

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык

Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое "жестовый эсперанто"? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.

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