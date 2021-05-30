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Как "говорить" с закрытым ртом: русский жестовый язык

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210530/34919522/kak-govorit-s-zakrytym-rtom.html

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык

Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое "жестовый эсперанто"? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.

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