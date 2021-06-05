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Страхи

"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь

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Тема:
Подкасты РИА Новости (514)
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Sputnik Молдова
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Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Подкасты
"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь

Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в летний лагерь. Бывает, что и сами дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере, но звонит и просит его забрать. Как понять какие страхи ложные, а в каких действительно есть опасность? Как в первый раз отправить ребенка одного в лагерь отдыха?

О страхе отправить ребенка в детский лагерь говорим с экспертами – клиническим психологом, психотерапевтом, психиатром Анастасией Афанасьевой и заместителем генерального директора "МОСГОРТУР" Юлией Силенко.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (514)

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Теги:
лагерь, ребенок

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