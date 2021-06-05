"Мы выбираем карьеру вместо себя". Что такое профессиональное выгорание?

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты "Мы выбираем карьеру вместо себя". Что такое профессиональное выгорание?

Что такое выгорание и чем оно отличается от депрессии? Возможно ли распознать выгорание самостоятельно и что с ним делать? Всегда ли стресс вреден? Как быть, если каждая новая работа вызывает только негативные эмоции? Как изоляция повлияла на работоспособность людей и почему удаленная работа изматывает сильнее, чем офис?

Коронавирусная пандемия сократила количество рабочих мест и увеличила нагрузку на удаленных работников. У вторых день стал ненормированным, границы между профессиональным и личным стерлись, а задач стало в разы больше. Многие столкнулись с выгоранием — эмоциональной пустотой, когда работа становится безразличной.

В новом выпуске "ЯсноПонятно" мы поговорили о выгорании с Гоар Давтян — лектором ВШЭ, тьютором Йельского университета по эмоциональному интеллекту и автором книги "Точка баланса. Как победить выгорание и стать счастливым".

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