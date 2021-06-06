Орфография революции: о новом правописании и роли в политике

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Подкасты Орфография революции: о новом правописании и роли в политике

Как происходила орфографическая реформа 1917-1918 годов? Ее правда придумали большевики? Почему убрали некоторые буквы и какую роль сыграло исключение твердого знака на конце слова? Зачем вообще изменяют правописание и каким бы оно было без революционной реформы? Обсуждаем с главным редактором "Грамоты.ру" Владимиром Пахомовым.

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".

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