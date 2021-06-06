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Какая-то мистика
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"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер

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Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.

Подкасты
"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер

Снаружи - обычное двухэтажное здание, а внизу - гигантский бункер на глубине 18-ти этажного дома. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне? Рассказываем про "Бункер-42" на Таганке: почему строители не догадывались, какой объект создают, как генералы незаметно спускались туда через станцию метро и бывал ли здесь Сталин.

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