10:37 12 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Cтрахи
© Sputnik

Боюсь не родить после 35 лет

Подкасты
Получить короткую ссылку
97 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/0b/35087310.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210612/35087344/boyus-ne-rodit-posle-35-let.html

В России женщина после 30 лет часто слышит фразу "не успеешь родить до 35, останешься бездетной". Это давление развивает в здоровой женщине настоящий страх. Имеет ли он медицинское обоснование или это всего лишь навязанный обществом стереотип, который давно устарел?

Подкасты
"Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет

Разбираемся в страхе не родить после 35 лет вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики Ириной Никифорович и клиническим и перинатальным психологом, руководителем психологической службы фонда "Свет в руках" Елизаветой Сухановой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперт: борьба с коррупцией особенно популярна в период "предвыборной горячки"
Санду недовольна решением ЦИК: в Европе есть города, где не хватало бюллетеней
Байден превращается в "курьера Путина"

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: черные птицы и синие люди – активисты атакуют саммит G7
Biden meets with UK PM Johnson in Cornwall to sign new Atlantic Charter
Видео: Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться