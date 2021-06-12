Боюсь не родить после 35 лет

В России женщина после 30 лет часто слышит фразу "не успеешь родить до 35, останешься бездетной". Это давление развивает в здоровой женщине настоящий страх. Имеет ли он медицинское обоснование или это всего лишь навязанный обществом стереотип, который давно устарел?

Подкасты "Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет

Разбираемся в страхе не родить после 35 лет вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики Ириной Никифорович и клиническим и перинатальным психологом, руководителем психологической службы фонда "Свет в руках" Елизаветой Сухановой.

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