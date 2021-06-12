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Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм

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Палестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и палестинскому ХАМАС, и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Захват территорий левого берега Иордана израильтянами и блокада Палестины. Фейки и разжигание ненависти в СМИ.

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Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм

О причинах палестино-израильского конфликта, умалчиваемых и малоизвестных (в России) фактах рассказали: руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Израиле Алия Судакова; продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко; корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык.

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