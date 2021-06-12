Палестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и палестинскому ХАМАС, и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Захват территорий левого берега Иордана израильтянами и блокада Палестины. Фейки и разжигание ненависти в СМИ.
Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм
О причинах палестино-израильского конфликта, умалчиваемых и малоизвестных (в России) фактах рассказали: руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Израиле Алия Судакова; продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко; корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык.
Несколько лет подряд порядка 80% вина, производимого в Молдове, шло на экспорт. Эксперт рассказала, как изменился этот показатель в 2020 году, когда пандемия парализовала большинство сфер деятельности, а также каковы прогнозы на 2021-й.