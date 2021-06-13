“Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем...” По одной из версий, беглеца Сталин потом назначил на высокий пост. Но могла ли такая история произойти на самом деле?
"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ
Как строили одну из самых известных сталинских высоток – МГУ, рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина. В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.