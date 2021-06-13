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Какая-то мистика
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"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ

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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210613/35088381/on-smasteril-sebe-deltaplan-i-prygnul-legenda-o-pobege-s-kryshi-mgu.html

“Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем...” По одной из версий, беглеца Сталин потом назначил на высокий пост. Но могла ли такая история произойти на самом деле?

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"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ

Как строили одну из самых известных сталинских высоток – МГУ, рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина. В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.

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