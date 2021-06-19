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ЯсноПонятно. Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль

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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Подкасты
Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль?

Как делают музыкальные фестивали с нуля? Что самое нервное при организации мероприятия в пандемию? Сложно ли сейчас привезти в Россию иностранного артиста? Как составляется фестивальный лайн-ап? Что такое "вписки" на мероприятиях и насколько они вредны для организаторов? Почему в России невозможно создать фестиваль, где будут только суперзвезды?

Генеральный продюсер фестиваля STEREOLETO Илья Бортнюк — об организации, трудностях из-за коронавирусной пандемии, частых фестивальных форс-мажорах и хейтерах.

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