"Какая-то мистика". Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.

Подкасты Какая-то мистика. Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

Сталин проезжал мимо и пробормотал "шпил…": это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах.

Но может, Сталин и ни при чем? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?

Насколько правдивы легенды о том, как "Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД" – объясняют москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина.

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