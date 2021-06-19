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Какая-то мистика
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"Какая-то мистика". Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

Подкасты
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210619/35173026/zagadka-shpilya-na-mide.html

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.

Подкасты
Какая-то мистика. Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

Сталин проезжал мимо и пробормотал "шпил…": это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах.

Но может, Сталин и ни при чем? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?

Насколько правдивы легенды о том, как "Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД" – объясняют москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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