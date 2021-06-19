"Какая-то мистика". Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

Сталин проезжал мимо и пробормотал "шпил…": это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах.
Но может, Сталин и ни при чем? Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?
Насколько правдивы легенды о том, как "Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД" – объясняют москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина.
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