Не верю! "Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Подкасты Не верю! "Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало? Может ли бытовая плесень убить и почему мировое сообщество обеспокоено проблемой грибковых инфекций?

Что такое "синдром больного здания", зачем в Китае едят пораженных плесенью насекомых и может ли бытовая плесень убить? Об этом и многом другом рассказал микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов.

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