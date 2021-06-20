Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы

Чем отличается онлайн-университет от дистанционного вуза? Возможно ли полноценное образование полностью на удаленке? Какова истинная цель образования – обучить или воспитать? Чтение устарело? Когда VR и эдьютейнмент полностью вытеснят традиционное обучение? Как технологии сохраняют и даже приумножают знания и наследие давно умерших людей?
На эти и другие вопросы отвечают Елена Федорова, кандидат педагогических наук, международный эксперт в области дистанционного образования и научный журналист, блогер и писатель Илья Кабанов.
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