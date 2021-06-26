"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало.

Подкасты "Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

Что такое "синдром больного здания", зачем в Китае едят пораженных плесенью насекомых, и может ли бытовая плесень убить? Об этом и многом другом рассказал микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов.

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