10:19 26 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Рубрика Не верю
© Sputnik

"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (515)
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/12/35173340.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210626/35253526/udalili-glaz-iz-za-porazheniya-gribkom-pravda-i-mify-ob-epidemii-pleseni.html

Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало.

Подкасты
"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени

Что такое "синдром больного здания", зачем в Китае едят пораженных плесенью насекомых, и может ли бытовая плесень убить? Об этом и многом другом рассказал микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Подкасты РИА Новости (515)

По теме

Ковалева: почему педагоги закрывают глаза на травлю и расправы в школах
Сбор грибов в Молдове может стать смертельно опасным занятием
Гилецкий: насилие в молдавских семьях – пережиток прошлого

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Снимок Shibari pond французского фотографа Charlotte Bories, ставший финалистом в категории Environmental Portrait в конкурсе 2021 The International Portrait Photographer of the Year.
Фото: персона в объективе – названы победители конкурса портретной фотографии
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Видео: экокатастрофа: в Стамбуле пытаются избавиться от морских "соплей"
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться