Почему реки Индии насыщены антибиотиками и как разросшийся индийский фармбизнес создает почву для развития эпидемий. Вспышка черной плесени: правда ли грибковые инфекции плохо поддаются лечению, а лекарств от подобных заболеваний крайне мало.
"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени
Что такое "синдром больного здания", зачем в Китае едят пораженных плесенью насекомых, и может ли бытовая плесень убить? Об этом и многом другом рассказал микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов.
В столице Молдовы во Дворце республики проводится марафон по вакцинации от COVID-19 всех желающих российским препаратом "Спутник V". К началу марафона у здания выстроилась очередь в две тысячи человек.