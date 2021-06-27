Научная жара! Как предсказать свойства еще не существующих материалов

“Целое больше суммы своих составляющих”, - говорил Аристотель. Вещество, которое образуется при объединении двух других, не будет обладать свойствами оригиналов. В каких областях науки и промышленности предсказание и создание новых материалов наиболее востребованы?
Научная жара! Как предсказать свойства ещё не существующих материалов
На эти и другие вопросы отвечает Александр Квашнин - доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым за 20-й год.
На прошедшей неделе Молдова отметила 31 год с момента обретения государственного суверенитета: чего удалось добиться республике за прошедший период, а в чем страна потеряла от распада Советского Союза? Обозреватель Sputnik вместе с экспертами искали ответ на вопрос.