"Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.

Подкасты "Люди думали, что это библиотека": как сохранить в тайне секретный бункер

Снаружи - обычное двухэтажное здание, а внизу - гигантский бункер на глубине 18-ти этажного дома. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне? Рассказываем про “Бункер-42” на Таганке: почему строители не догадывались, какой объект создают, как генералы незаметно спускались туда через станцию метро и бывал ли здесь Сталин.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova