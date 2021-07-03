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Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках

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Тема:
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Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

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Булгаков и НКВД, Шолохов и чужая рукопись: мифы о русских классиках

Роман "Тихий Дон" написал не Михаил Шолохов. Пьеса-комедия Булгакова стала основой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", а надгробный камень на его могиле раньше стоял на могиле Гоголя. Бунина раздели нацисты после вручения Нобелевской премии. Отличить правду от вымыслов о русских классиках помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (517)

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