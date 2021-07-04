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Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история

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Зрители ждали конца света, а Менделеев в 1887 году управлял воздушным шаром в момент затмения Солнца. Какие легенды об этом ходили? Рассказываем в 123-ю годовщину начала занятий в Московском Промышленном училище, которое позже стало РХТУ им. Менделеева.

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Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история

О самых известных легендах о Менделееве и о его рискованном полете в одиночку на воздушном шаре рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг "Подмосковье с Михаилом Жебраком" и "Пешком по Подмосковью" Михаил Жебрак.

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