Зрители ждали конца света, а Менделеев в 1887 году управлял воздушным шаром в момент затмения Солнца. Какие легенды об этом ходили? Рассказываем в 123-ю годовщину начала занятий в Московском Промышленном училище, которое позже стало РХТУ им. Менделеева.
Как Менделеев летал на шаре в затмение Солнца. Легенды и реальная история
О самых известных легендах о Менделееве и о его рискованном полете в одиночку на воздушном шаре рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг "Подмосковье с Михаилом Жебраком" и "Пешком по Подмосковью" Михаил Жебрак.