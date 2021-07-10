08:51 10 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Страхи

"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней

Подкасты
Получить короткую ссылку
2510
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1c/34918857.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210710/35422157/strakhioshibki-boyus-nasledstvennykh-geneticheskikh-bolezney.html

Генетические заболевания пугают непредсказуемостью, неизлечимостью и тяжестью. Вокруг них много мифов: от влияния возраста родителей на их появление до образа жизни и даже места проживания. Что мы знаем об этих болезнях и какие ошибки совершаем, рассуждая о генетике?

Подкасты
"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней

О генетических заболеваниях и, в частности, о спинальной мышечной атрофии (СМА) рассказывают эксперты: председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний, доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заведующий лабораторией наследственных болезней обмена веществ "Медико-генетического научного центра имени Бочкова" Екатерина Юрьевна Захарова и кандидат медицинских наук, врач-невролог, зав. неврологическим отделением Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени Вельтищева, куратор регистра пациентов со спинальной мышечной атрофией Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Светлана Брониславовна Артемьева.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ученые определили, как генетика влияет на любовь к кофе
Неласковое солнце: какие болезни могут спровоцировать его лучи
Бутенко: "вакцины бессильны перед новым штаммом" – так ли это

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
8 июля День семьи, любви и верности
Фото: День семьи, любви и верности - как отметили праздник в Кишиневе
Самые яркие моменты парламентской избирательной кампании 2021 года
Видео: самые яркие моменты парламентской избирательной кампании 2021 года
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться