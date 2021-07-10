"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней

О генетических заболеваниях и, в частности, о спинальной мышечной атрофии (СМА) рассказывают эксперты: председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний, доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заведующий лабораторией наследственных болезней обмена веществ "Медико-генетического научного центра имени Бочкова" Екатерина Юрьевна Захарова и кандидат медицинских наук, врач-невролог, зав. неврологическим отделением Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени Вельтищева, куратор регистра пациентов со спинальной мышечной атрофией Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Светлана Брониславовна Артемьева.
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