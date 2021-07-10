"Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней

Генетические заболевания пугают непредсказуемостью, неизлечимостью и тяжестью. Вокруг них много мифов: от влияния возраста родителей на их появление до образа жизни и даже места проживания. Что мы знаем об этих болезнях и какие ошибки совершаем, рассуждая о генетике?

Подкасты "Страхи/Ошибки". Боюсь наследственных генетических болезней

О генетических заболеваниях и, в частности, о спинальной мышечной атрофии (СМА) рассказывают эксперты: председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний, доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заведующий лабораторией наследственных болезней обмена веществ "Медико-генетического научного центра имени Бочкова" Екатерина Юрьевна Захарова и кандидат медицинских наук, врач-невролог, зав. неврологическим отделением Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени Вельтищева, куратор регистра пациентов со спинальной мышечной атрофией Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Светлана Брониславовна Артемьева.

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