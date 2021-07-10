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Как это по-русски
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"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?

Подкасты
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https://ru.sputnik.md/podkasty/20210710/35422417/usopshie-pokoyniki-zhmuriki-chto-takoe-smert-v-russkom-yazyke.html

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

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Почему покойный "уходит в Елисейские поля"? Что значит "почить в бозе"? Связано ли выражение "двинуть кони" с животными? Почему мы представляем "костлявую" в балахоне и с косой? Как "умирают", "уходят в мир иной", "склеивают ласты" и "дают дуба" в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста "Как это по-русски".

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