"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?

Попрошайка, тошнило и утопленник: на каком языке говорят водители
Почему покойный "уходит в Елисейские поля"? Что значит "почить в бозе"? Связано ли выражение "двинуть кони" с животными? Почему мы представляем "костлявую" в балахоне и с косой? Как "умирают", "уходят в мир иной", "склеивают ласты" и "дают дуба" в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста "Как это по-русски".
Высшая судебная палата рассмотрела в субботу решение Апелляционной палаты о сокращении количества избирательных участков для Приднестровья. Вердикт, вынесенный без присутствия сторон, – предыдущее решение отменено.
После подписания мирного договора между Россией и Турцией в 1711 году понадобилось еще сто лет и четыре кровопролитных войны с Османской империей, огромные финансовые затраты, прежде чем часть Молдавии была освобождена от турецкого владычества.