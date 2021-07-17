"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной

Жильцы "сталинской высотки" на Баррикадной говорят, что из маленькой дверки рядом с подъездом выгружали магнитофонные бобины… Все это породило разговоры, что в здании КГБ ведет прослушку: рядом находится посольство США! Как СССР "присматривал" за американцами?