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Какая-то мистика
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"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной

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Тема:
Подкасты РИА Новости (518)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/podkasty/20210717/35422583/kakaya-to-mistika-kto-i-za-kem-sledil-iz-vysotki-na-barrikadnoy.html

Жильцы "сталинской высотки" на Баррикадной говорят, что из маленькой дверки рядом с подъездом выгружали магнитофонные бобины… Все это породило разговоры, что в здании КГБ ведет прослушку: рядом находится посольство США! Как СССР "присматривал" за американцами?

 

Подкасты
"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной

О главной легенде сталинской высотки на Кудринской площади рассказывают блогер и экскурсовод Светлана Килина, москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и москвовед, журналист Олег Фочкин.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (518)

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