Жильцы "сталинской высотки" на Баррикадной говорят, что из маленькой дверки рядом с подъездом выгружали магнитофонные бобины… Все это породило разговоры, что в здании КГБ ведет прослушку: рядом находится посольство США! Как СССР "присматривал" за американцами?
"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной
О главной легенде сталинской высотки на Кудринской площади рассказывают блогер и экскурсовод Светлана Килина, москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и москвовед, журналист Олег Фочкин.