"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел

Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом – работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному?
Историю Вячеслава, который отсидел в тюрьме, прошел реабилитационный центр и 4 года ведет новую жизнь разбираем с директором фонда "Диакония", врачом-наркологом Еленой Рыдалевской и лайф-коучем, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром, психотерапевтом Ильей Пучковым.