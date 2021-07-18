"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел

Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом – работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному?

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Историю Вячеслава, который отсидел в тюрьме, прошел реабилитационный центр и 4 года ведет новую жизнь разбираем с директором фонда "Диакония", врачом-наркологом Еленой Рыдалевской и лайф-коучем, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром, психотерапевтом Ильей Пучковым.

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