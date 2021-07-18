Мифы о первой помощи, которые губят жизни

Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается, засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.