Мифы о первой помощи, которые губят жизни.

Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается, засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.
На досрочных парламентских выборах 11 июля уверенную победу одержала партия "Действие и солидарность" (PAS), обозреватель Sputnik Молдова и ведущие эксперты спрогнозировали политические шаги, которые предпримут выдвиженцы этой политсилы в ближайшие годы.