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Мифы о первой помощи, которые губят жизни

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Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается, засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.

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Мифы о первой помощи, которые губят жизни.

О главных заблуждениях, связанных с оказанием первой помощи, рассказал автор канала "Доктор Фил", врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (521)

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