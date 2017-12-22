Какой будет погода в выходные: точный прогноз на 23 и 24 декабря

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 22 декабря, на территории всей страны ожидается переменная облачность, возможны осадки в виде дождя. Температура дне будет колебаться от — 5 до + 2 С.

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Атмосферное давление — 760 мм.рт.ст.

Сегодня днем геомагнитная обстановка в норме, однако к вечеру возможны атмосферные колебания и слабые геомагнитные бури.

В ближайшие дни 23 и 24 декабря ожидается пасмурная погода, возможны осадки, температура воздухе будет колебаться в пределах от — 9 до + 2 градусов.

Приметы и народные традиции

Говорили, что именно сегодня ночь является самой длинной. Наблюдали за природными явлениями и пытались, используя приметы, предсказать, какая погода будет на Новый год. В церкви 22 декабря почитается память святой Анны, которая также известна как мать Богородицы.

Анна вместе со своим мужем Иоакимом достаточно долго не могли зачать ребенка. И когда они уже и вовсе отчаялись, поскольку находились в преклонном возрасте, им явился ангел, возвестивший о том, что совсем скоро они станут родителями.

Благодарные Анна и Иоаким решили, что впоследствии отдадут свою дочь в храм для служения Богу. Действительно, через 9 месяцев после того, как ангел объявил Иоакиму и Анне эту новость, у них родилась дочь, которую они назвали Марией.