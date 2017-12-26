Опять весна: точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 декабря

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КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается непривычно теплая для декабря погода,без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +9 +10 С.

Атмосферное давление будет пониженным, на небе облачно, но с прояснениями, а сила южного ветра достигнет 3-4 метров в секунду.

В ближайшие дни, 27 и 28 декабря, ожидается ясная погода, временами незначительные осадки, температура будет держаться от + 8 до 10 С.

Праздники

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают посиделки и сборища, на которых решают, как лишить людей солнечного света и тепла. Нельзя в этот день сквернословить — не то ведьмы с неба упадут прямо на голову провинившегося. Нельзя было и веник на крыльце оставлять — не то ведьмы утащат. Ведьма — существо, находящееся на границе мира живых и мира нечистой силы. С одной стороны, это совершенно реальная женщина, с другой — ведьма может предстать перед человеком и в образе кота, кобылы, безрогой коровы, собаки, сороки, змеи, белой курицы. Ведьма может обернуться и неодушевленным предметом — иглой, клубком, мешком, катящейся бочкой, копной сена. Считалось, что всего у ведьмы двенадцать обликов. Появляется она чаще всего в сумерках, ночью или перед рассветом.

Народные приметы на 26 декабря

Какая погода 26 декабря, таким и январь будет