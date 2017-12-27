Точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 декабря

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается теплая для декабря погода, без осадков. Утром возможен небольшой туман. Днем столбик термометра поднимется до +8 +9 С.

Атмосферное давление будет пониженным, на небе облачно, но с прояснениями, а сила северо-западного ветра достигнет 3-4 метров в секунду.

В ближайшие дни, 28 и 29 декабря, ожидается облачная погода, временами незначительные осадки, температура будет держаться в пределах от + 8 до 10 С.

В церкви 27 декабря почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана, которые пострадали в Египте за веру во Христа при правлении императора Диоклетиана, который славился многочисленными гонениями, организованными в отношении сторонников христианского учения. Аполлоний, опасаясь страданий и гонений, попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам.

Однако сам Филимон заявил, что верит во Христа. Аполлоний после этого раскаялся и уже не стал скрываться. В результате, и Аполлоний, и Филимон были арестован и казнены после многочисленных пыток. В пытках принимал участие язычник Ариан, однако он сам вскоре раскаялся и принял крещение со своими телохранителями, старшим из которых был именно Феотих. Все они были преданы смерти язычниками, которые обвиняли проповедников в отступничестве.