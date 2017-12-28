Какой будет погода перед Новым годом: прогноз на 29 и 30 декабря

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КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается теплая и ясная погода, без осадков. Утром возможен небольшой туман. Днем столбик термометра поднимется до +9 +11 С.

Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка спокойная — без заметных геомагнитных возмущений.

В ближайшие дни, 29 и 30 декабря, ожидается облачная погода, временами туманы и незначительные осадки, температура будет держаться в пределах от + 7 до 9 С.

Народные приметы

В церкви 29 декабря почитается память святого Агея, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке.

Именно Агею приписывают различные пророчества, которые адресованы иудейскому царю Зоровавелю, а также первосвященнику Исусу, которых пророк упрекает в бездействии. Именно Агей побуждал представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме, которая ранее была приостановлена по инициативе прошлого правителя. Сведений о жизни Агея практически не сохранилось, но в предании сказано, что в ранней юности он пришел в Иудею из Вавилона и предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Скончался Агей в Иерусалиме, где и был похоронен.

Именины 29 декабря отмечают

Софья. Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен.