Какой будет погода на Новый год: точный прогноз на 30 и 31 декабря

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КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность, вероятны дожди. Днем столбик термометра поднимется до +8 +11 С.

Атмосферное давление будет пониженным — 738 мм.рт., геомагнитная обстановка в норме.

В ближайшие дни, 30 и 31 декабря, ожидается облачная погода, временами незначительные осадки, температура будет держаться в пределах от + 8 до 10 С. В Новый год ожидается + 5 + 7 градусов.

Праздники

В церкви 29 декабря почитается память святого Агея, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке. Именно Агею приписывают различные пророчества, которые адресованы иудейскому царю Зоровавелю, а также первосвященнику Исусу, которых пророк упрекает в бездействии.

Именно Агей побуждал представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме, которая ранее была приостановлена по инициативе прошлого правителя.

Сведений о жизни Агея практически не сохранилось, но в предании сказано, что в ранней юности он пришел в Иудею из Вавилона и предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Скончался Агей в Иерусалиме, где и был похоронен.

Народные приметы на 29 декабря