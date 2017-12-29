Какой будет погода на Новый год: точный прогноз на 30 и 31 декабря

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность, вероятны дожди. Днем столбик термометра поднимется до +8 +11 С.
Атмосферное давление будет пониженным — 738 мм.рт., геомагнитная обстановка в норме.
В ближайшие дни, 30 и 31 декабря, ожидается облачная погода, временами незначительные осадки, температура будет держаться в пределах от + 8 до 10 С. В Новый год ожидается + 5 + 7 градусов.
Праздники
В церкви 29 декабря почитается память святого Агея, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке. Именно Агею приписывают различные пророчества, которые адресованы иудейскому царю Зоровавелю, а также первосвященнику Исусу, которых пророк упрекает в бездействии.
Именно Агей побуждал представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме, которая ранее была приостановлена по инициативе прошлого правителя.
Сведений о жизни Агея практически не сохранилось, но в предании сказано, что в ранней юности он пришел в Иудею из Вавилона и предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Скончался Агей в Иерусалиме, где и был похоронен.
Народные приметы на 29 декабря
- Если много инея на Агея, то на Рождество будет стоять теплая погода.
- Морозы ударили 29 декабря — такая погода продлится до самого Крещения
- Холодная погода — зима будет очень суровой
- Если человек родился 29 декабря, то его талисманом является сапфир и карнеол
- Если снег 29 декабря лежит вплотную к ограде, то лето будет неурожайным.
- Если человек родился 29 декабря, то он будет очень хозяйственным
- Иней 29 декабря сулит теплую погоду на Святки
- По Агею судят о погоде на апрель
- Сильный мороз рисует узоры на стеклах — примета к тому, что будет еще 20 дней мороза