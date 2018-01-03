Молдову накроют дожди: точный прогноз погоды на 4 и 5 января

Каждый день читайте на нашем сайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность, велика вероятность осадков. Из-за того, что в целом будет тепло, снег не прогнозируется, нас ждут дожди (впрочем, всю ночь они уже шли). Днем столбик термометра поднимется до +6 +7 С.

Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка спокойная — вероятны небольшие геомагнитные возмущения.

В ближайшие дни, 4 и 5 января, ожидается переменная облачность, временами туманы и незначительные осадки, температура будет держаться в пределах от + 4 до 5 С.

Народные приметы

3 января отмечают Петров день.

Именно сейчас следует наблюдать за погодой, поскольку по ней можно предсказать, каким будет сентябрь — теплым или холодным. Святитель Петр — православный чудотворец и московский митрополит. В народе праздник получил название День Петра-полукорма, поскольку к тому времени половина домашних заготовок на зиму уже съедалась. До Рождества остались считанные дни. Люди активно готовились к празднику. В народе этот день называли Пётр Полукорм, потому что половина запасов зимнего корма для животных была уже съедена. В этот день народ "наслушивал" сусеки. Хозяин заходил в амбар и прислушивался: услышал гудение — лето сердитое будет. Ещё 3 января проверяли дно сусеков — не появились ли мыши, не гниет ли.

Чтобы в течение года не болеть, нужно было умыться ключевой водой и сказать:

"Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Крестьяне делали обереги для оставшихся запасов. Чтобы зерно не тронули грызуны, поверх него крест-накрест помещали две лучины.