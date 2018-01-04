По-весеннему тепло: точный прогноз погоды на 4 и 5 января

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КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность. Утром возможны туманы. Днем столбик термометра поднимется до +4 +5 С.

Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка спокойная — вероятны небольшие геомагнитные возмущения, поэтому медики рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

В ближайшие дни, 5 и 6 января, ожидается переменная облачность, временами туманы, температура будет держаться в пределах от + 4 до 5+7С.

Народные приметы

4 января отмечается День Святой Анастасии, известной как покровительница беременных женщин.

В этот день смотрели на погоду и говорили о том, каким будет октябрь месяц. Также существовало множество примет, по которым судили об урожае. Родившимся в День Святой Анастасии, стоило носить талисман с яшмой, поскольку считалось, что это поможет уберечься от злых сил.

Замужние женщины и девушки на выданье вышивали 4 января особые полотенца. Считалось, что именно они могут быть надежными оберегами и помочь легче родить ребенка, а также сохранить здоровье матери.

Таким полотенцем бабка-повитуха впоследствии вытирала пот со лба рожающей женщины и произносила заговоры, которые помогали облегчать боль и страдания.