Туманно и пасмурно: точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 января

Каждый день читайте на нашем сайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность. Утром возможны туманы. Днем столбик термометра поднимется до +6 +7 С.

Атмосферное давление повышенное, геомагнитная обстановка не спокойная: возможны геомагнитные возмущения, поэтому медики рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

В ближайшие дни, 6 и 7 января, ожидается переменная облачность, временами туманы, но без осадков, температура будет держаться в пределах от + 5 до + 8 С.

Народные приметы

5 января отмечается День Федула Зимнего. По погоде в этот день судят, каким будет весь ноябрь. Родившимся в День Федула рекомендуют носить обереги из красного или черного агата, поскольку они защищают своих владельцев от темных сил. Кстати, считалось, что те, кто родился 5 января, будут хорошими пастухами.