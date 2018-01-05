Туманно и пасмурно: точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 января

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня ожидается переменная облачность. Утром возможны туманы. Днем столбик термометра поднимется до +6 +7 С.
Атмосферное давление повышенное, геомагнитная обстановка не спокойная: возможны геомагнитные возмущения, поэтому медики рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.
В ближайшие дни, 6 и 7 января, ожидается переменная облачность, временами туманы, но без осадков, температура будет держаться в пределах от + 5 до + 8 С.
Народные приметы
5 января отмечается День Федула Зимнего. По погоде в этот день судят, каким будет весь ноябрь. Родившимся в День Федула рекомендуют носить обереги из красного или черного агата, поскольку они защищают своих владельцев от темных сил. Кстати, считалось, что те, кто родился 5 января, будут хорошими пастухами.
- Если в этот день идет снег с сильным ветром, значит, месяц июль будет дождливым и сырым.
- Также предсказывали погоду в нобре месяце.
- Говорили: "Пришел Федул, и ветер подул — значит, урожай будет хорошим"
- Если 5 января родился ребенок, значит, он вырастет счастливым.
- Особенно это касалось случаев, когда малыш появлялся на свет вечером, после заката солнца.
- Называли таких детей в соответствии со святцами в этот день — Василиями, Нифонтами, Наумами, Федулами, Феоктистами, Павлами.
- Девочку 5 января могли назвать Анастасией в честь Дня Святой Анастасии, отмечаемого 4 января В День Федула полагается читать Священное Писание и молиться Богородице