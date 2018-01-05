Туман в Молдове: как летят самолеты

В связи с погодными условиями в работу кишиневского аэропорта внесены корректировки

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Из-за тумана в Международном аэропорту Кишинева частично изменен график полетов.

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Как свидетельствует онлайн-табло главной воздушной гавани страны, рейс из Стамбула "TK 269" был аннулирован, а рейс в этот турецкий город "TK 270" отложен на час и должен вылететь в 10.40.

Рейс "9U 578", летевший в молдавскую столицу из Дубая, из-за погодных условий перенаправлен в аэропорт Одессы.

Также на полтора часа задерживается прибытие самолета из Москвы (SU 1846). Он прибудет в 12.28. В связи с этим обратный рейс SU 1847 также вылетит с опозданием.