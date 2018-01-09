Каким будет начало недели: точный прогноз погоды на 10 и 11 января

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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня на всей территории республики ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется в среднем до +4 градусов по Цельсию.

Атмосферное повышенное, геомагнитная обстановка не спокойная: возможны слабые геомагнитные возмущения, переходящие в малые бури, поэтому медики рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

В ближайшие дни, 9 и 10 января, ожидается переменная облачность.

Со вторника заметно похолодает, а на севере республики возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. В остальных районах страны осадки не предвидятся. Температура воздуха в эти дни в среднем будет держаться в пределах от + 3 до + 5, а во вторник — от +2 до +4.

Народные приметы

В день Степана, 9 января, девушки гадают на скорое замужество. Рассыпают на столе семечки и попарно их пересчитывают. Если выпадает четное число, значит, в этом году, возможно, удастся найти себе пару. Оставшаяся одна семечка означает, что замуж девушка выйдет нескоро.

Именно 9 января чествовали пастухов. С ними заключали договор о найме, отправлялись к ним в гости с угощениями. Если знали, что пастух обладает колдовским даром, то старались с ним подружиться, чтобы в сезон выпаса он сохранял скот.