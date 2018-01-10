Постепенно холодает: точный прогноз погоды в Молдове на 11 и 12 января

Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность. Температура дне будет колебаться от — 3 до + 4 С.

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Атмосферное давление — 763 мм.рт.ст.

Сегодня днем геомагнитная обстановка в норме, однако к вечеру возможны атмосферные колебания и слабые геомагнитные бури.

В ближайшие дни 11 и 12 января ожидается пасмурная погода, возможны осадки, температура воздухе будет колебаться в пределах от — 4 (в ночные часы) до + 4 градусов (днем).

Приметы и народные традиции

В этот период продолжаются святочные гадания, гуляния, посиделки и сборища.

Люди ходят в гости, исполняют песни и танцы. В народе 10 января получило название "Домочадцев день" — именно сейчас старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться.

Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни.