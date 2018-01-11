Точный прогноз погоды в Молдове на 12 и 13 января

Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, преимущественно будет пасмурно, небольшой дождь. Температура дне будет колебаться от + 1 до + 4 С.

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Атмосферное давление — 755 мм.рт.ст.

Сегодня днем геомагнитная обстановка не будет спокойной, к вечеру возможны небольшие атмосферные колебания, а также слабые геомагнитные бури, поэтому медики советуют принимать назначенные специалистами препараты всем, кто страдает метеочувствительностью.

В ближайшие дни 12 и 13 января ожидается пасмурная погода, возможны осадки, температура воздухе будет колебаться в пределах от — 4 (в ночные часы) до + 2 градусов (днем).

Приметы и народные традиции

Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Как выбрать православную икону Божией Матери по месяцам в 2018 году

В народе верили, что 11 января гадания будут правдивыми и помогут приоткрыть завесу будущего.

Девушки в этот день ходили в сарай и там оставляли подвешенный гребень на ночь. Утром ходили смотреть, какого цвета волосы на нём. По обнаруженным локонам определяли цвет шевелюры будущего супруга.

Ходили к амбару и говорили: "Суженый-ряженый, приходи рожь мерить!".

Прислушивались к звукам, исходящим из складского строения. Если слышалось, что рож пересыпают, то выйдет гадающая за богатого. Если же веником метут, то пойдёт замуж за бедняка.