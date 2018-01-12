Какими будут выходные: точный прогноз погоды на 13 и 14 января

Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура днем будет колебаться от 0 до + 2 С.

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Атмосферное давление — 755 мм.рт.ст.

Сегодня возможны слабые геомагнитные бури, поэтому медики советуют принимать назначенные специалистами препараты всем, кто страдает метеочувствительностью.

В ближайшие дни 13 и 14 января ожидается пасмурная погода, возможны осадки в виде снега, температура воздухе будет колебаться в пределах от — 6 (в ночные часы) до — 3 градусов (днем).

Приметы и народные традиции

В церкви 12 декабря почитается память святого Парамона, который пострадал за веру вместе с другими 370 мучениками в 250 году.

Как известно, Парамон был заключен в темницу язычниками, которые принуждали его отречься от христианского учения. Именно Парамон изначально заступился за праведных христиан, в отношении которых были организованы массовые гонения. В результате, его подвергли мучениям, а потом обезглавили вместе с остальными арестованными.

Говорили, что 12 декабря нужно обязательно занять у соседей что-либо: хлеб, яйца, масло и т.д. Так можно привлечь к себе удачу на следующий год. Были распространены 12 декабря девичьи гадания, имелись и приметы, связанные с этим днем. Так, девушки замешивали тесто на речной воде, для чего подходили к водоему 3 раза и приносили воду во рту. Когда зачерпывали воду, то смотрели, что попадается в руки. Камушки предрекают брак со строителем, земля — с хлеборобом, рыба — с рыбаком. Выпечку потом ставили на скамью, и девушки приносили своих петухов. Чей петух первым попробует хлеб, та девушка и свадьбу сыграет раньше.