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Морозы усилятся: в Молдове ожидается - 10 С и метели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (193)
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Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается облачная погода, преимущественно будет пасмурно.

Температура воздуха днем будет колебаться от —2 до —5 градусов С. Ночью температура может опуститься до —7 градусов. В некоторых районах республики ожидается снег. 

Сегодня днем геомагнитная обстановка не будет спокойной. Атмосферное давление высокое. Также слабые геомагнитные бури, поэтому медики советуют принимать назначенные специалистами препараты всем, кто страдает метеочувствительностью.

В ближайшие дни 15 и 16 января, по прогнозам, морозы усилятся. — ожидается пасмурная погода без осадков, температура воздухе будет колебаться в пределах от — 2 (в дневные часы) до — 10 градусов (ночью).

Приметы и народные традиции

Сегодня Св. Василий. На Руси в этот день отмечали земледелие. Его связывали с будущим урожаем, и совершали обряд обсевания. Считается, что если этот день морозный и снежный — быть хорошему урожаю. 

В понедельник, 15 января — Сильвестров день. На Сильвестра на луковицах гадают — чистят 12 штук, да так, чтоб не заплакать. Далее кладут на каждую щепоть соли и до утра оставляют на печи,- на какой по счету к утру "смокрело" тот месяц и будет дождливым.  

А 16 января Гордеев день. Согласно поверью, в этот день нельзя хвастаться ни своим добром, ни здоровьем, ни детушками — все Гордей отнимет.

Тема:
Погода в Молдове (193)

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Теги:
погода в Кишиневе, погода в Молдове, Молдова
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