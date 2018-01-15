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Морозно и солнечно: точный прогноз погоды в Молдове на 16 и 17 января

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Погода
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (139)
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Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается ясная погода, без осадков. 

Температура воздуха за сутки будет колебаться от —8 до —2 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до —8 градусов. 

Днем в воскресенье геомагнитная обстановка не будет спокойной. Атмосферное давление высокое. Поэтому медики советуют принимать назначенные специалистами препараты всем, кто страдает метеочувствительностью.

В ближайшие дни, 16 и 17 января, по прогнозам, морозы усилятся. 

Православный календарь 2018
© Sputnik/ Вадим Русу
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Ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах  —2 (в дневные часы) — 10 градусов (ночью).

Приметы и народные традиции

15 января отмечается Сильвестров день или Куриный праздник. Продолжаются гуляния, связанные со Святками. Морозы усиливаются, но зато дни становятся намного длиннее. Чаще всего 15 января начинают мести метели, ударяют сильные морозы. Говорили: "На Сильвестра день пребывает, а мороз — крепчает".

  • Если в морозный день петухи начинают рано петь — жди оттепели
  • Если сорока ищет убежище среди жилья — примета к тому, что будет метель
  • Если человек родился в Сильвестров день, 15 января, то он, скорее всего, будет отличным птицеводом.
  • В качестве оберега ему рекомендуют носить агат
  • Если вечером 15 января на небе появились облака, то это сулит перемену погоды
  • Если петухи рано запели — быть оттепели

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (139)

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Теги:
прогноз погоды, Молдова, Прогноз погоды, Погодная статистика
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