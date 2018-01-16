Снег идет - день чудесный: точный прогноз погоды в Молдове

Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается пасмурная погода, вероятны осадки в виде небольшого снега.

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Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 11 до — 3 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 12 градусов.

Днем в воскресенье геомагнитная обстановка спокойной. Атмосферное давление в норме.

В ближайшие дни, 17 и 18 января, по прогнозам, морозы ослабнут, температура воздуха будет колебаться от — 4 до + 3 градусов.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Ожидается пасмурная погода, возможны осадки в виде снега.

Приметы и народные традиции

Каждый год 16 января отмечается народный праздник Гордеев день.

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Православная церковь в этот день почитает память святого мученика Гордия.

Согласно истории, Гордий родился в христианской семье в Кесарии Каппадокийской, это был конец III века. Уже в зрелом возрасте он прошел военную службу. За свое мужество и достигнутые успехи он был удостоен звания сотника. Когда же начался период гонений на христиан, Гордий оставил службу. Он решил всецело посвятить себя Господу Богу. Мужчина, поселившись в пустыне, стал готовить себя к исповеданию имени Христова.

В 320 году Гордий вернулся в Кесарию Каппадокийскую. Там он встал на защиту христиан, однако был схвачен язычниками. Его долго и мучительно пытали, а в конечном итоге правитель города отдал приказ обезглавить Гордия.