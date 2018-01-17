Снег и метели: точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 января

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КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя.

© Sputnik/ Константин Чалабов По каким трассам в Молдове лучше не ехать из-за мороза и снега

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 8 до — 4 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 8 градусов.

Зато геомагнитная обстановка будет спокойной, а атмосферное давление — в норме.

В четверг, 18 января, по прогнозам, ожидается от 0 до + 1 С, а в пятницу — от минус 11 до плюс 2 С.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с обильными осадками и сильным ветром.

Предупреждение будет действовать с 18.00 среды, 17 января, до четверга, 18 января.

"В ночь с 17 на 18 января ожидаются сложные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, в южной части — сильные — от 15 до 20 литров на квадратный метр", — сообщили метеорологи.

На Молдову надвигаются метели: синоптики объявили "желтый код">>>

Синоптики предупреждают об образовании сугробов, местами на дорогах возможны снежные заносы.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Как отметили синоптики, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Народные приметы на 17 января

Феоктистов день. Зосима Печельник.

Это последний день Рождественских Святок.

Несмотря на то, что Святки длятся вплоть до Крещения Господня, отмечаемого 19 января, в старину на Руси именно в этот день старались завершить все посиделки и развлечения также заканчивались девичьи гадания.