А снег идет: точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 января

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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, утром будет туманно, а днем будет идти снег.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 1 до + 1 С. Ночью температура может опуститься до — 10 градусов.

Зато геомагнитная обстановка будет спокойной, а атмосферное давление — в норме.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с обильными осадками и сильным ветром.

Предупреждение будет действовать весь день 18 января.

"Ожидаются сложные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, в южной части — сильные — от 15 до 20 литров на квадратный метр", — сообщили метеорологи.

В Молдову пришли метели: синоптики объявили "желтый код">>>

Синоптики предупреждают об образовании сугробов, местами на дорогах возможны снежные заносы.

Как отметили синоптики, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие дни, 19 и 20 января, по прогнозам, ожидается от — 3 до + 2 С, по ночам морозно — от минус 7 до минус 10 С.

Народные приметы на 18 января

Это Второй Сочельник, во время которого проводили обряды, связанные с освещением воды. Накануне Крещения это происходило в храмах, а уже в сам праздник Крещения — на улице, около родников и рек. Существовало поверье, согласно которому снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили, используя ее для хозяйственных целей и даже в качестве лекарства. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.