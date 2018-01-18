Метель добралась и до Тирасполя, будет ли соединение с Кишиневом

Корреспондент Sputnik проехал по трассе, соединяющей правый и левый берег Днестра Бендерским шоссе, выехав из заснеженного Кишинева, накануне ночью запорошенного снегом, и окунувшись в не менее белоснежный Тирасполь, который метель настигла лишь сегодня к обеду

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. С утра в Тирасполе шел дождь, но уже к обеду вовсю разыгралась метель — порывистый ветер, обильный снегопад, в снегу утопают тротуары и дороги, городской транспорт движется, но приднестровские рейсовые автобусы по трассе, соединяющей с Кишиневом, уже не пускают.

© Sputnik/ Осматеско Дмитрий Метель в Молдове: десятки международных автобусов отменены

По дороге из Кишинева в Тирасполь трасса завалена снегом. Вторая часть пути по Новоанненскому району самая сложно преодолимая. На трассе столкнулись с несколькими пробками, и даже рейсовому микроавтобусу приходилось с трудом протискиваться между стоящим транспортом. Где-то автомобиль перевернулся, где-то отказал мотор, не в состоянии преодолеть снежные завалы — стоят и фуры, и легвокушки. Все пассажиры прильнули к окнам, пытаясь понять, что случилось — вроде пострадавших нет.

© Sputnik / Irina Leahova Метель в Тирасполе

А впереди — бесконечно мельтишащая снежная мошкора. Не понятно, как водитель вообще разбирает дорогу. Рядом с Гырбовецким лесом уже и нашему микроавтобусу трудно было преодолевать заснеженные холмистые повороты дороги.

Пересекли границу, въехали в Бендеры — пассажиры маршрутки ахнули — все белым-бело. Оказывается, практически все пассажиры — приднестровцы, часть из них выезжали с левого берега сегодня утром и видели за окнами только дождь. Добрались до Тирасполя — та же картина — город накрыло снегом. Люди кутаются в шарфы, затягивают покрепче капюшоны, сильный ветер, порывами вдруг взмывающий в снежную дымь, сбивает с ног. На дверях многих учреждений и магазинов висят предупреждающие таблички: "Осторожно! Скользкий порог".

© Sputnik / Irina Leahova Метель в Тирасполе

Стоит отметить, что в Приднестровье с утра почувствовали на себе последствия непогоды северные районы — Каменский, Рыбницкий, Дубоссарский, где с ночи шел снег и наблюдались частичные отключения электроэнергии. В этих районах до сих пор ограничено движение междугороднего и международного маршрутов.

"В основном в результате обильного снегопада, сопровождающегося сильным ветром, пострадало село Рашково. Здесь без света осталось более 200 домовладений. По данным диспетчерской службы районных электросетей, в настоящее время электроснабжение в селе практически восстановлено", — пояснили в администрации Каменского района.

© Sputnik / Miroslav Rotari Снегопад в Молдове – советы водителям

"Расчистка дорог от снега ведется как в городе, так и на трассах республиканского и международного значения, а также на дорогах, ведущих к селам. Наиболее сложная ситуация складывается на дорогах в направлении сел Красный Виноградарь, Ново-Комиссаровка и Цыбулевка, где из-за сильного ветра образуются снежные переметы", — отметили в администрации Дубоссарского района.

Без электричества и отопления на данный момент остались семь многоэтажек микрорайона Солнечный в Бендерах, с нетерпением ждут света 1200 жителей села Протягайловка, расположенного в предместье Бендер, рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья. В Тирасполе на данный момент городской транспорт функционирует и лишь 19 маршрут, следующий в сторону Бендер, не работает с обеда, поскольку обесточена линия.