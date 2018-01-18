Какие границы с Приднестровьем еще открыты

Из-за метели на части автомагистралей движение транспорта перекрыто либо ограничено, в связи с этим таможня Приднестровья опубликовала информацию, через какие пункты пропуска еще возможно перемещение, а через какие уже запрещено

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с неблагоприятными погодными условиями на данный момент затруднено перемещение автотранспортных средств через таможенную границу Приднестровья, особенно сложная ситуация наблюдается на украинском направлении, сообщают в таможенном комитете Приднестровья.

"Автодороги республиканского сообщения с городами Рыбница и Каменка перекрыты для проезда грузового и легкового транспорта. Международное автомобильное сообщение по направлениям г. Одесса и г. Москва прекращено", — отмечают в приднестровской таможне.

© Sputnik / Irina Leahova Метель добралась и до Тирасполя, будет ли соединение с Кишиневом

Из-за снежных заносов по территории Украины наложен временный запрет на перемещение через таможенные пункты пропуска (ТПП) "Первомайск", "Ближний Хутор", "Малаешты", "Незавертайловка", "Новый Гоян", "Дороцкое", а также в зоне деятельности Рыбницкой таможни, где частичное движение осуществляется только через ТПП "Мост Рыбница", "Хрустовая" и "Мост Каменка".

В ограниченном режиме работают ТПП "Бендеры (Кишинев)" и "Вадул-луй-Водэ".

Как сообщает таможня, несмотря на погодные условия, таможенные органы Приднестровья осуществляют работу на пунктах пропуска в штатном режиме и предпринимают меры по очистке от снежных заносов зон таможенного контроля на ТПП.