Какие границы с Приднестровьем еще открыты

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с неблагоприятными погодными условиями на данный момент затруднено перемещение автотранспортных средств через таможенную границу Приднестровья, особенно сложная ситуация наблюдается на украинском направлении, сообщают в таможенном комитете Приднестровья.
"Автодороги республиканского сообщения с городами Рыбница и Каменка перекрыты для проезда грузового и легкового транспорта. Международное автомобильное сообщение по направлениям г. Одесса и г. Москва прекращено", — отмечают в приднестровской таможне.
Из-за снежных заносов по территории Украины наложен временный запрет на перемещение через таможенные пункты пропуска (ТПП) "Первомайск", "Ближний Хутор", "Малаешты", "Незавертайловка", "Новый Гоян", "Дороцкое", а также в зоне деятельности Рыбницкой таможни, где частичное движение осуществляется только через ТПП "Мост Рыбница", "Хрустовая" и "Мост Каменка".
В ограниченном режиме работают ТПП "Бендеры (Кишинев)" и "Вадул-луй-Водэ".
Как сообщает таможня, несмотря на погодные условия, таможенные органы Приднестровья осуществляют работу на пунктах пропуска в штатном режиме и предпринимают меры по очистке от снежных заносов зон таможенного контроля на ТПП.