Морозы усилятся: точный прогноз погоды в Молдове на 20 и 21 января

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КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, утром будет туманно, а днем возможен снег.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 6 до + 1 С. Ночью температура может опуститься до — 9 градусов.

Зато геомагнитная обстановка будет спокойной, а атмосферное давление — в норме.

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Как отметили метеоролги, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

О погоде на ближайшие дни рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник управления Госгидрометео Лидия Трещило.

"Мы ожидаем понижения температуры. 20 числа будет теплее от 0-5, а к 25 января температура постепенно понизится до —9-14. Дневные температуры будут в основном около нуля градусов. И к концу следующей недели ожидается —1-6, а это температура, близкая к норме", — сказала метеоролог.

Выходные обещают быть по-зимнему красивыми: с небольшим снегом и комфортными температурами.

"В выходные дни стоит ожидать слабый снег. Естественно, его интенсивность будет ниже. И затем на следующей неделе погода будет без осадков", — сообщила Лидия Трещило.

Народные приметы

Обычно на Крещение в дом приглашали знакомых и родственников, устраивали пышные застолья. Повсеместно 19 января освящалась вода — люди ходили на службу в храмы или же проводили время в молитвах у родников и рек. Считалось, что вода, освященная в этот день, обладает волшебной силой. Поэтому, крещенской водой поили больных, освящали ею дома, ульи, земельные участки и хозяйственные постройки.