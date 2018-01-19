Морозы усилятся: точный прогноз погоды в Молдове на 20 и 21 января

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, утром будет туманно, а днем возможен снег.
Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 6 до + 1 С. Ночью температура может опуститься до — 9 градусов.
Зато геомагнитная обстановка будет спокойной, а атмосферное давление — в норме.
В Молдову пришли метели: синоптики объявили "желтый код">>>
Синоптики предупреждают об образовании сугробов, местами на дорогах возможны снежные заносы.
Как отметили метеоролги, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.
О погоде на ближайшие дни рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник управления Госгидрометео Лидия Трещило.
"Мы ожидаем понижения температуры. 20 числа будет теплее от 0-5, а к 25 января температура постепенно понизится до —9-14. Дневные температуры будут в основном около нуля градусов. И к концу следующей недели ожидается —1-6, а это температура, близкая к норме", — сказала метеоролог.
Выходные обещают быть по-зимнему красивыми: с небольшим снегом и комфортными температурами.
"В выходные дни стоит ожидать слабый снег. Естественно, его интенсивность будет ниже. И затем на следующей неделе погода будет без осадков", — сообщила Лидия Трещило.
Народные приметы
Обычно на Крещение в дом приглашали знакомых и родственников, устраивали пышные застолья. Повсеместно 19 января освящалась вода — люди ходили на службу в храмы или же проводили время в молитвах у родников и рек. Считалось, что вода, освященная в этот день, обладает волшебной силой. Поэтому, крещенской водой поили больных, освящали ею дома, ульи, земельные участки и хозяйственные постройки.
- Люди, принявшие крещение в день 19 января — самые счастливые
- Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы — к счастью в браке.
- Сватовство в Крещение также является хорошим знаком
- Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным
- Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной будет сильное половодье
- Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым
- Если снег 19 января идет крупными хлопьями, то будет хороший урожай
- Оттепель в Крещение — до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится
- Если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и удачлив.
- В качестве оберега ему рекомендуют носить нефрит Пасмурна погода и снегопады — к хорошему лету