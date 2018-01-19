08:22 19 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-5°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Снегопад в Кишиневе

Морозы усилятся: точный прогноз погоды в Молдове на 20 и 21 января

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (185)
125 0 0

Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, утром будет туманно, а днем возможен снег. 

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 6 до + 1 С. Ночью температура может опуститься до — 9 градусов.

Зато геомагнитная обстановка будет спокойной, а атмосферное давление — в норме.

В Молдову пришли метели: синоптики объявили "желтый код">>>

Синоптики предупреждают об образовании сугробов, местами на дорогах возможны снежные заносы.

Православный календарь 2018
© Sputnik/ Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Как отметили метеоролги, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду. 

О погоде на ближайшие дни рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник управления Госгидрометео Лидия Трещило.

"Мы ожидаем понижения температуры. 20 числа будет теплее от 0-5, а к 25 января температура постепенно понизится до —9-14. Дневные температуры будут в основном около нуля градусов. И к концу следующей недели ожидается —1-6, а это температура, близкая к норме", — сказала метеоролог.

Выходные обещают быть по-зимнему красивыми: с небольшим снегом и комфортными температурами.

"В выходные дни стоит ожидать слабый снег. Естественно, его интенсивность будет ниже. И затем на следующей неделе погода будет без осадков", — сообщила Лидия Трещило.

Народные приметы

Обычно на Крещение в дом приглашали знакомых и родственников, устраивали пышные застолья. Повсеместно 19 января освящалась вода — люди ходили на службу в храмы или же проводили время в молитвах у родников и рек. Считалось, что вода, освященная в этот день, обладает волшебной силой. Поэтому, крещенской водой поили больных, освящали ею дома, ульи, земельные участки и хозяйственные постройки.

  • Люди, принявшие крещение в день 19 января — самые счастливые
  • Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы — к счастью в браке.
  • Сватовство в Крещение также является хорошим знаком
  • Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным
  • Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной будет сильное половодье
  • Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым
  • Если снег 19 января идет крупными хлопьями, то будет хороший урожай
  • Оттепель в Крещение — до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится
  • Если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и удачлив.
  • В качестве оберега ему рекомендуют носить нефрит Пасмурна погода и снегопады — к хорошему лету
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (185)

По теме

Опасная погода: как себя вести во время желтого кода
Теги:
прогноз погоды в Молдове, погода, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаг НАТО
    Мы вас научим!

    Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.

  • День независимости Литвы, архивное фото
    Патриот? Докажи!

    Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.

  • Мультифункциональный спортивный центр Sõle
    Сорвало крышу

    Сданный осенью 2017 года спорткомплекс в Таллинне лишился своего крытого футбольного стадиона – навес над полем обвалился из-за непогоды.

  • Российский эксперт, военный обозреватель газеты Комсомольская правда, полковник Виктор Баранец
    Против всех законов физики

    Известный военный обозреватель Виктор Баранец рассказал радио Sputnik Беларусь о новациях в области современных вооружений и последних разработках военпрома.

  • Полиция Германии
    Семейный подряд

    Выходца из Грузии и его супругу обвиняют в разбойном нападении и убийстве 59-летнего мужчины в Германии.

  • Заседание суда по рассмотрению ходатайства следствия об аресте подозреваемого в хищении денежных средств у В. Этуша
    Свободен!

    Бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия освободили из-под стражи - его задержали в 2017 году после того, как актер Владимир Этуш обвинил его в мошенничестве.

  • Продукция мясоперерабатывающего предприятия, фото из архива
    Кони в яблоках

    Россельхознадзор дал разрешение нескольким азербайджанским компаниям на поставки своей продукции в Россию, одна из них занимается торговлей кониной.

  • Армяно-грузинская граница
    Попался!

    Гражданина Грузии, разыскиваемого в Российской Федерации, задержали на армяно-грузинской границе.

  • Сгоревший в Ыргызском районе автобус
    Причина беды

    Местные власти рассказали о причине пожара в автобусе в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли более 50 человек.

  • Запуск портала anticorruption.kg
    Жалоба без посредников

    Секретариат Совбеза Кыргызстана запустил специальный интернет-портал, где граждане напрямую смогут сообщать о случаях коррупции.

  • Неформальная встреча глав государств СНГ, архивное фото
    Разложил по полочкам

    Таджикистан детально рассказал о Концепции председательства в СНГ – в Москве прошло первое в году заседание комиссии по экономическим вопросам.

  • Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
    Жертвы огня

    В результате пожара в пассажирском автобусе в Казахстане погибли более 50 граждан Узбекистана, только пятерым удалось выбраться из горящего салона.

  • Правительство Южная Осетия
    День выборов

    При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.

  • Флаг НАТО
    Мы вас научим!

    Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.

  • День независимости Литвы, архивное фото
    Патриот? Докажи!

    Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снегопад в Кишиневе
Снежный ад в столице: метель в Кишиневе
Un microbuz a ajuns într-un șanț în raionul Criuleni
Появилось видео перевернувшегося в Молдове из-за метели микроавтобуса
Как выйти из заноса
Советы водителям: как выйти из заноса

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться