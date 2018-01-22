Надвигаются морозы: точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 января

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КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, будет морозно, возможны осадки в виде небольшого снега.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 5 до — 1 С.

В ближайшие дни, 23 и 24 января характер метеокартины изменится — ночью ожидаются морозы — до минус 14 С. Температура воздуха днем сохранится примерно в таких же градусах — от минус 5, до минус 2. А вот в утренние часы и вечерние начнет морозить серьезно, от минус пяти до минус девяти, в среду и четверг столбик термометра покажет минус 14.

В Молдову пришли морозы>>>

Синоптики предупреждают об образовании сугробов, местами на дорогах возможны снежные заносы.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Народные приметы

Дни уже увеличиваются во времени, хотя при этом крепчают и морозы. Считается, что, какой будет погода 22 января, таким будет и месяц сентябрь. В день Евстратия и Филиппа крестьяне начинали хозяйственные работы, и в это время затяжные январские гуляния завершались. Конечно же, к 22 января накапливалось достаточно много дел, а потому, крестьяне начинали приводить в порядок двор, дом, хозяйственные постройки, стирали белье, заготавливали дрова, готовили еду. Это был самый обыкновенный трудовой день, с которым было связано множество примет.