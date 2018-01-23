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Мороз и солнце - день чудесный: точный прогноз на 24 и 25 января

© Sputnik/ Александр Димитров
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (204)
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Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные традиции и приметы

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидаетсяясная погода, будет морозно, но без осадков. 

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 10 до — 5 С. 

Геомагнитная обстановка обещает быть спокойной — возможны лишь небольшие геомагнитные возмущения, атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы. 

В ближайшие дни, 24 и 25 января характер метеокартины изменится — ночью ожидаются морозы — до минус 14 С. 

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Температура воздуха днем сохранится примерно в таких же градусах — от минус 5, до минус 2. А вот в утренние часы и вечерние начнет морозить серьезно, от минус пяти до минус девяти.

В Молдову пришли морозы>>> 

Народные приметы 

В этот день хозяева уже постепенно начинали планировать проведение весенних работ, подготавливать инвентарь для этих целей. Крестьяне 23 января перебирали зерно для посадки, проверяли закрома. Кстати, хорошие хозяева все работы производили вручную. Крупное зерно шло в поле для посадки, а мелкое — на мельницу для производства муки.

Также 23 января анализировали приметы и судили по ним о том, какой будет погода летом и в ближайшие дни.

Если человек родился в день Григория Летоуказателя, 23 января, то он будет отличаться крепким здоровьем и сильной волей. В качестве оберега ему рекомендуют носить халцедон или хризоберилл.

Тема:
Погода в Молдове (204)

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Теги:
погода, прогноз, Молдова, Общество
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