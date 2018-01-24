Мороз крепчал: точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 января

Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны малооблачная погода, без осадков.

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Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 14 до — 4 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 17 градусов.

Сегодня днем геомагнитная обстановка будет спокойной. Атмосферное давление в норме.

В ближайшие дни, 25 и 26 января, по прогнозам, морозы еще усилятся.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Температура воздуха будет колебаться от — 5 до — 18 градусов.

Ожидается ясная погода, без осадков.

Приметы и народные традиции

Это день Федосея-Весняка. Присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень, и когда придет весна, можно ли ожидать богатого урожая. Особенное внимание обращали на поведение животных. 24 января было достаточно холодно, а потому, неудивительно, что на многих людей нападала лихорадка-трясовица. Люди представляли ее в виде нечистых духов — как злую женщину в черном одеянии. И для того чтобы прогнать трясовицу, напускали в квартиру различных неприятных запахов. Помимо этого, считалось, что лихорадку можно прогнать 24 января во время топки овина, когда выделялся дым. И, естественно, оздоровительный эффект оказывала баня, в которой парили больного. Кстати, во многих селах традиция лечиться таким образом сохранилась и по сей день.