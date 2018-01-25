Мороз еще сильнее: точный прогноз погоды в Молдове на 26 и 27 января

Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 18 до — 3 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 19 градусов.

Сегодня днем геомагнитная обстановка будет спокойной. Атмосферное давление в норме.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие дни, 26 и 27 января, по прогнозам, морозы сохранятся. Температура воздуха будет колебаться от — 5 до — 18 градусов.

Ожидается ясная погода, без осадков.

Приметы и народные традиции

Татьянин день — праздник студентов, введенный в честь подписания указа об учреждении Московского университета в 1755 году. Для православных верующих 25 января обладает большим значением. И особенно это касается студентов. Татьяне Римской они молятся об усердии в науках, об удаче на экзаменах, легкой учебе. С чем связано повышенное внимание к Татьяниному дню, 25 января? Все объясняется тем, что именно в этот день императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому в Москве был открыт государственный университет — сегодня это всем известный МГУ.