Какими будут выходные: точный прогноз погоды на 27 и 28 января

Каждый день читайте точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 16 до — 3 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 17 градусов.

Сегодня днем геомагнитная обстановка будет спокойной. Атмосферное давление в норме.

В ближайшие дни, 27 и 28 января, по прогнозам, морозы сохранятся. Температура воздуха будет колебаться от — 1 до — 9 градусов.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Ожидается малооблачная погода, возможны небольшие осадки в виде снега.

Приметы и народные традиции

Ежегодно 26 января отмечается народный праздник Ермилов день. Также его именуют Еремин день, Ерема на печи, Ермил — всем и вся мил.

В церковном календаре 26 января — это день почтения памяти двух святых мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских).

История гласит, что Ермил служил диаконом в городе Сингидон (ныне Белград). Это был конец III — начало IV веков. Это было время правления царя Ликинии. Ермил верил всей душой в Господа Бога и проповедовал Слово Божие. В своей вере он был непреклонен. Когда царю стало известно об этом, он отдал приказ заточить Ермила в тюрьму. В тюрьме Ермила пытали, но ничто не смогло сломить его и заставить отказаться от своей веры. В конечном итоге мученика утопили в Дунае.