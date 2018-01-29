Каким будет начало недели: точный прогноз погоды на 30 и 31 января

Каждый день читайте на нашем сайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможны осадки в виде небольшого дождя.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 1 до + 6 градусов по Цельсию. Ночью температура может опуститься до — 1 градуса.

Сегодня днем геомагнитная обстановка будет относительно спокойной: возможны небольшие геомагнитные возмущения. Атмосферное давление в норме.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие дни, 30 и 31 января, по прогнозам, ожидается потепление. Температура воздуха будет колебаться от — 1 до + 9 градусов.

Стало известно, ждать ли в Молдове очередной снежной бури в апреле>>>

Ожидается малооблачная погода, возможны небольшие осадки.

Приметы и народные традиции

29 января в народе почитали Святого Петра — покровителя домашней скотины. 29 января — день, когда поклонялись веригам (цепям) Апостола Петра. Название это связано с событием, описанным в Библии. Так, во время христианских гонений апостол Петр был арестован. По приказу правящего тогда царя Агриппы его посадили в темницу и заковали в цепи. Ночью к апостолу явился ангел и освободил Петра. Позже первые христиане нашли эти цепи и сохранили их как свидетельство Чуда и священную реликвию. Сегодня цепи Апостола Петра хранятся в Риме.